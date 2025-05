Filho de influenciadora de maternidade morre após ser encontrado na piscina

O primogênito da influenciadora Emilie Kiser morreu ontem, aos 3 anos, após ser encontrado desacordado na piscina.

O que aconteceu

Trigg Kiser foi encontrado na piscina no dia 12 de maio e levado às pressas para o hospital em estado crítico. Após um chamado de afogamento, policiais e bombeiros chegaram na propriedade, onde realizaram a reanimação cardiopulmonar (RCP) e o transferiram de helicóptero até o hospital infantil de Phoenix, no Arizona (EUA).

Seis dias depois, a criança teve sua morte confirmada, segundo informações fornecidas pela policia de Chandler à afiliada da CBS, KPHO-TV. As autoridades manterão aberta as investigações do caso.

A tragédia ocorreu semanas após Emilie Kiser dar à luz ao seu segundo filho, Theodoro. Em suas redes sociais ela acumula mais de 3 milhões no TikTok e 1,2 milhões de seguidores no Instagram.

Emilie é conhecida por mostrar sua rotina e compartilhar vídeos sobre maternidade. Desde o incidente, a influenciadora não apareceu mais em suas redes sociais.

Apesar disso, seguidores já desconfiavam que alguma coisa havia acontecido com Trigg. Assim que a notícia foi televisionada, muitos fãs de Emilie reconheceram detalhes de sua casa nos vídeos divulgados pela imprensa.