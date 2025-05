Filhas de Glória Maria lançam cinzas da mãe no mar de Búzios

Maria Matta, 17, e Laura Matta, 16, foram à praia de Búzios para atirar no mar as cinzas da mãe delas, Glória Maria, falecida há dois anos.

O que aconteceu

O local foi escolhido pelas meninas por ser um dos favoritos de Glória. O momento solene foi registrado e incluído no documentário "Glória", que estreou ontem no Globoplay. A produção conta com quatro episódios, todos já disponíveis no catálogo da plataforma de streaming, e revisita a trajetória pessoal e profissional da apresentadora

Maria e Laura foram adotadas por Glória Maria em junho de 2009. A jornalista conheceu as duas crianças durante visitas a uma ONG no bairro de Caixa d'Água, na cidade de Salvador (BA), onde as duas crianças nasceram.

Glória morreu em 2 de fevereiro de 2023, aos 73 anos de idade. Ela lutava desde 2019 contra um câncer pulmonar, que acabou afetando também o cérebro e comprometendo severamente a saúde da comunicadora.