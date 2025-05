Ex-estrela da Disney solicita medida protetiva contra pai de seu filho

Skai Jackson, 23, solicitou uma medida protetiva contra o pai de seu filho, Deondre Burgin. De acordo com a atriz de "Jessie", Burgin a atacou por meses, inclusive a forçando a beber alvejante enquanto ainda estava grávida.

O que aconteceu

Deondre Burgin teria a agredido no último dia das mães, enquanto ela segurava o filho dos dois. Segundo cobertura do site TMZ, a atriz revelou na solicitação para o Tribunal Superior do Condado de Los Angeles que o pai de seu filho a pegou pelo cabelo e bateu sua cabeça contra o carro.

Essa não foi a primeira vez. Skai Jackson diz que esse tipo de violência é recorrente - segundo ela, em 2024, Deondre Burgin a agrediu por meses, a enforcando, batendo sua cabeça na parece e até forçando a beber alvejante e ameaçando esfaquear sua barriga.

Skai diz ter vídeos para provar suas acusações. Burgin tem um histórico criminal longo, inclusive sendo no preso no mês passado por não ter comparecido a um julgamento, e em janeiro por roubo e posse de armas.

A atriz, conhecida por sua participação na série "Jessie", deu a luz em janeiro. Na época, ela mostrou as mãozinhas do bebê, que se chama Kasai, mas, não deu mais detalhes sobre o nascimento.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.