Lembra dela? Estrela dos anos 90, atriz de 'A Viagem' aparece em Cannes

Estrela de novelas como "Histórias de Amor" e "A Viagem", a atriz Monica Carvalho, 54, marcou presença no Festival de Cannes no final de semana.

O que aconteceu

Em publicação nas redes sociais, atriz disse que foi assistir sessão de "O Agente Secreto". O filme dirigido por Kléber Mendonça Filho faz parte da Seleção Oficial da competição, um dos principais eventos de cinema do mundo.

Vivendo a magia do cinema no Festival de Cannes! Foi incrível passar pelo tapete vermelho e prestigiar a exibição do filme O Agente Secreto. Uma honra representar a arte brasileira nesse palco tão inspirador.

Atriz apostou em um vestido prata sem alças e com drapeado na região frontal. Ela também apareceu com os cabelos presos e maquiagem sofisticada.

Último trabalho da atriz foi "Gênesis", na Record, em 2021. Último trabalho na Globo aconteceu em Fina Estampa (2011). Participou de produções como "A Viagem" (1994), "História e Amor" (1995) e "A Indomada" (1997).