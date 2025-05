Estrela de 'Quilos Mortais' que pesava 320 kg morre aos 40 anos

Latonya Pottain, participante do reality "Quilos Mortais", morreu aos 40 anos após sofrer uma parada cardíaca no último sábado (17).

O que aconteceu

Ela morreu no Christus Highland Medical Center, em Louisiana, nos Estados Unidos, de acordo com o site TMZ. Latonya havia sido hospitalizada depois de apresentar um quadro de insuficiência respiratória. Uma autópsia preliminar do Instituto Médico Legal da região afirmou que a causa de sua morte foi insuficiência cardíaca congestiva, mas um laudo final ainda não foi divulgado.

Ela pesava 320 quilos, conforme relatou em uma vaquinha aberta no início do ano. No pedido de ajuda, ela contou que estava acamada desde junho de 2024 devido a problemas graves de saúde e que passava pelo "momento mais desafiador da minha vida".

"Atualmente, peso aproximadamente 320 quilos e estou acamada desde junho de 2024 devido a sérios problemas de saúde", disse ela na época. "Minha trajetória com o excesso de peso tem sido longa e difícil. Em 2022, participei do programa 'My 600-lb Life' ('Quilos mortais', na versão brasileira), começando com 241 quilos e consegui diminuir para 229. No entanto, após a exibição do episódio, enfrentei uma onda de críticas e comentários cruéis, o que me levou a uma depressão profunda. Minha saúde mental foi profundamente afetada e passei a ter medo de realizar a cirurgia bariátrica."De acordo com a publicação, a arrecadação custearia um tratamento especializado, além de outras necessidades. "Essa jornada tem sido extremamente difícil e eu realmente quero lutar pela minha saúde e pela minha vida."

Latonya Pottain participou do reality "Quilos Mortais" em 2022 Imagem: Reprodução/TCL

Latonya participou da 11ª temporada da série, em 2022, e enfrentou alguns problemas para atingir os seus objetivos. Ela foi acompanhada pelo cirurgião bariátrico Younan Nowzaradan, que demonstrou preocupação com a sua saúde cardíaca.

Ela iniciou no programa com 241 kg e conseguiu reduzir aproximadamente 12 kg. Depois, entretanto, sua "saúde mental foi profundamente afetada e passou a ter medo de realizar a cirurgia bariátrica.