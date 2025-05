Estudo aponta que entendimento sobre gravidade pode estar errado

Colaboração para o UOL, do Rio de Janeiro

A lei da gravidade como conhecemos pode estar errada. Pelo menos é isso que aponta uma nova corrente teórica desenvolvida pelos físicos finlandeses David Tong, Jukka Tulkki e Mikko Partanen. O estudo foi publicado no jornal Reports on Progress in Physics, nesta segunda-feira.

O que aconteceu

A nova teoria aborda o fato de que mecânica quântica e a relatividade geral descrevem perfeitamente o universo, mas são matematicamente incompatíveis entre si.

Por isso, os pesquisadores propõem a 'gravidade unificada'. Trata-se de um sistema que íntegra perfeitamente os componentes físicos, descartando a necessidade de dimensões extras, como é sugerido em outras correntes ideológicas, exemplo a teoria das cordas.

Na prática, os cientistas propõem um novo modelo que relaciona a gravidade com os quatro campos invisíveis — semelhantes aos campos eletromagnéticos. Ao contrário de Einstein, que descreveu a gravidade como a curvatura do espaço-tempo.

Embora a teoria quântica de campos -- a estrutura que explica como as partículas subatômicas se comportam -- seja um dos conceitos teóricos mais precisos de todos os tempos, ela ainda deixa de fora a gravidade clássica, que conhecemos como a curvatura do espaço-tempo

David Tong, físico responsável pelo estudo

Segundo os autores, a nova estrutura não resolve apenas inconsistências matemáticas, mas também abre caminho para testes experimentais no futuro. No entanto, para fazer funcionar, o estudo sugere descartar quase tudo o que pensamos saber sobre a gravidade nos dias de hoje.

A proposta ainda está em estágio inicial e requer validação por meio de experimentos, mas representa um passo significativo na busca por uma teoria unificada da física.