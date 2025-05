Careca, Eduardo Costa explica queda de cabelo: 'Muito anabolizante'

Eduardo Costa, que chamou atenção ao aparecer careca durante uma apresentação na última semana, se pronunciou sobre o novo visual.

O que aconteceu

O cantor disse ter feito um transplante capilar. Eduardo contou que a decisão foi motivada por uma queda de cabelo significativa, agravada por diferentes fatores. "Meu cabelo estava muito ralo, porque eu usei muita bomba no passado, muito anabolizante. A isso se somou o estresse da pandemia, vacina, e meu cabelo foi caindo, ficando ralo", justificou em entrevista à pagina Conceito Sertanejo.

Além da queda, ele revelou que já se incomodava com falhas no couro cabeludo. "Eu tinha pouco cabelo aqui no alto da cabeça e já estava com as entradinhas. Eu marquei e esqueci que tinha marcado", contou, se referindo à cirurgia.

Eduardo Costa também descreveu as dificuldades do pós-operatório. "Os três primeiros dias são bem difíceis. Para dormir é muito ruim, você tem que dormir praticamente sentado. Na hora que está sarando, coça, mas agora está tranquilo", explicou.

Sem esconder o procedimento, o sertanejo afirmou que sua preocupação maior é com a música, e não com a estética. "Eu sabia que ia assustar as pessoas quando eu subisse no palco careca. Até eu demorei um pouquinho para me acostumar comigo. Mas eu não estou ali para vender imagem. Estou ali para fazer música. Não estou preocupado com a minha imagem, se eu estou feio ou bonito", destacou o cantor.