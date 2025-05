Discretos, Bruna Lombardi e galã de 'Vale Tudo' são casados há 47 anos

Bruna Lombardi, 72, é casada há 47 anos com Carlos Alberto Ricelli, 78, conhecido por interpretar César, o amante de Odete Roitman, na versão original da novela "Vale Tudo".

O casal, que vive fora dos holofotes, voltou a ser comentado após algumas falas de Bruna, que abriu o jogo sobre a intimidade sexual dos dois.

Sexo é fundamental, sempre gostei, porque é relacionado à liberdade. Nunca cobicei homens pelo físico e aparência, priorizo a sensibilidade. Transar com quem você ama e confia traz novas descobertas. Com o tempo, isso evolui. Bruna Lombardi à revista Ela, do Globo.

Relembre como o casal se conheceu

"Nosso primeiro beijo foi em um ensaio de uma cena". Bruna e Carlos se conheceram em 1978, durante a gravação da novela "Aritana", da TV Tupi.

É engraçado, porque atores não beijam no ensaio, você só finge que está beijando. Só que a gente se beijava. Já entregava um pouco, né? O diretor falava 'corta', todo mundo parava, mas a gente continuava se beijando. Bruna Lombardi no "Conversa com Bial"

De acordo com Bruna, o começo foi meio complicado. Em várias entrevistas, Bruna Lombardi já afirmou que acredita não ter passado uma boa primeira impressão, dizendo que era "chatinha" e "não muito simpática" na época - mas, ainda assim, começaram esse relacionamento que dura até hoje.

Como é o casamento

Ricelli e Bruna Lombardi moram juntos em Los Angeles hoje em dia Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Com 47 anos de relacionamento, os dois continuam tão apaixonados quanto no começo. Dizendo que estão sempre "numa conquista, num tesão, um prazer", Bruna apontou que eles trabalham muito para manter esse amor vivo e essa atração física ativa como parte fundamental do casamento.

Segundo ela, eles nunca viveram algo sem ser a monogamia. "Nunca vivemos outros acordos, mas também nunca disse que não estamos abertos. Temos um diálogo profundo, respeitamos os nossos sentimentos. Uma relação legal é baseada na independência".

Hoje em dia, o casal mora em Los Angeles, onde criaram seu único filho, Kim, 42. "Privilegiei a vida pessoal ao trabalho. Prova maior disso é que no auge da carreira falei: 'Vou embora'. Kim era pequeno, eu fazia novela e não queria um assédio violento em cima dele. Fui para Los Angeles estudar. Precisava achar outros lugares, descobrir outras coisas de que gostava".