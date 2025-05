Denzel Washington bate boca com fotógrafos no tapete vermelho de Cannes

Denzel Washington, 70, chamou atenção durante o tapete vermelho ao discutir com alguns fotógrafos, em Cannes, na França.

O que aconteceu

Ao participar da première de seu novo filme "Highest 2 Lowest", o ator foi clicado apontando o dedo e discutindo com alguns fotógrafos que estavam no local. De acordo com o Mirror, ele se irritou com um dos profissionais, se aproximou e ordenou diversas vezes que ele "parasse".

Ainda segundo o veículo britânico, o fotógrafo teria dado alguns tapinhas no braço do ator. Ainda que Denzel demonstrasse seu incômodo, o profissional teria apenas sorrido e encostado no artista novamente.

Apesar do estresse, Denzel Washington foi homenageado nesta tarde ao receber a Palma de Ouro honorária do diretor Spike Lee. O ator se mostrou surpreso, se tornando a segunda pessoa a receber o prêmio no evento. A primeira foi Robert De Niro, homenageado na noite de abertura.

Denzel Washington discute com fotógrafos no tapete vermelho de Cannes Imagem: Tristan Fewings/Getty Images