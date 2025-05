Google I/O 2025: o que conferência pode trazer de novidades e avanços

A Google I/O, uma das maiores conferências de tecnologia do mundo, começa amanhã em São Francisco, nos EUA. Neste ano, a palestra principal deve destacar novidades da multinacional em IA (Inteligência Artificial).

O que aconteceu

Maioria das palestras será transmitida ao vivo. É possível assistir pelo site do evento ou pelo canal do Google no YouTube.

Apresentação principal começará às 14h (horário de Brasília). De acordo com o site The Verge, a palestra deve divulgar novos recursos do chatbot Gemini e atualizações sobre o Projeto Astra, assistente de IA com diversos recursos.

Google I/O também dedicará um tempo para o Android XR. Devem ser divulgadas novidades sobre o sistema operacional de realidade estendida da multinacional.

Investidores pressionam o Google a apresentar retorno sobre os bilhões investidos em IA, à medida que a concorrência se intensifica no setor. Os negócios de tecnologia de busca e anúncios da empresa também enfrentam a ameaça dos reguladores contra concorrência desleal.

*com informações da Reuters