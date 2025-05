'Cheiro de Vagina': Gwyneth Paltrow explica origem de vela polêmica

Gwyneth Paltrow, 52, revelou como surgiu a ideia da vela com cheiro de vagina de sua marca.

O que aconteceu

Em um evento organizado por sua empresa Mindvalley, em Los Angeles (EUA), a atriz foi entrevistada pelo escritor Vishen, que a questionou sobre a origem do produto. "Você não pensou em começar com um spray de lavanda?", brincou.

Em 2020, Gwyneth lançou por sua marca Goop a vela aromática "This smells like my vagina" ("Isso cheira como a minha vagina"). "Esse produto é muito fascinante, porque nós estávamos experimentando diferentes aromas um dia. Eu cheirei alguma coisa e disse 'Isso cheira como... você sabe'".

O que era para ser apenas uma brincadeira, se tornou um dos maiores sucessos da marca. "Eu estava brincando. E ele (o perfumista Douglas Little) disse que deveríamos fazer uma vela e colocar no site. Eu achei que estivesse brincando também. Disse que com certeza. Então foi realmente para o site e quebramos a internet", relembrou a atriz.

Paltrow ainda destacou a importância que a vela teve para sua marca. "Levamos muito tempo para superar isso, mas o mantive no site porque há um aspecto da sexualidade feminina do qual acho que somos socializadas a sentir muita vergonha. E eu meio que adorei essa ideia meio punk rock. Somos lindas, somos incríveis e vá se f****".

Apesar de descontinuada, a vela custava US$ 75 (cerca de R$ 424). Seu aroma não era de uma vagina em específico, mas continha notas de bergamota, gerânio e cedro justapostos a rosa damascena e semente de ambrette.

Paltrow ainda lançou outras versões, como "This smells like my orgasm" ("Isso cheira como meu orgasmo") e "Hands off my vagina" ("Não toque na minha vagina"). A marca da atriz ainda vende roupas, bolsas, joias e outros artigos de bem-estar.