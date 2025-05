Após revolta do pai, Marina Ruy Barbosa se destaca mais um dia em Cannes

Marina Ruy Barbosa, 29, brilhou mais um dia no tapete vermelho do 78º Festival de Cannes, na França.

O que aconteceu

Nesta tarde, a atriz brasileira compareceu à première do filme "Highest 2 Lowest", dirigido por Spike Lee. Desde o início do festival, no dia 13 de fevereiro, Marina fez algumas aparições no evento, chamando atenção com seus looks.

Para a ocasião, Marina Ruy Barbosa escolheu um vestido do desfile verão 2025 da marca Giorgio Armani Privé. A peça mistura pedrarias, transparência e bordados, sendo coroada com uma joia no pescoço.

A aparição da atriz no tapete vermelho do festival ocorre logo depois de Paulo Ruy Barbosa, pai da artista, defendê-la nas redes sociais. "A carreira dela fala por si só, e graças somente ao trabalho incrível que ela faz, sem nunca precisar se escorar na fama de terceiros [...] Sinto muito, não adianta tentar diminuir as conquistas dela, que são muitas. Ela está em outro patamar", rebateu após afirmarem que a atriz só vai a festivais "para desfilar looks".

Cannes 2025: Marina Ruy Barbosa no tapete vermelho Imagem: Gisela Schober/Getty Images