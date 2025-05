Gostou de 'Dan Da Dan'? 5 produções perfeitas para quem adorou o anime

Já se passaram alguns meses desde o final de "Dan Da Dan", e as pessoas ainda estão lidando com o luto. O anime sobrenatural chegou ao fim, mas muitos se sentem órfãos da obra após tantos episódios eletrizantes. Se quiser mais animes parecidos, Splash separou aqui alguns outras produções que seguem a mesma linha de "Dan Da Dan", confira:

"Mob Psycho 100"

Mob ataca em "Mob Psycho 100" Imagem: Reprodução/Bones

Shigeo Kageyama é um adolescente tímido, daqueles sem muita presença ou atitude, mas há um diferencial no jovem: ele transborda energia psíquica. Seu poder está diretamente ligado ao estado emocional, quando se descontrola, um contador vai subindo de porcentagem e, quando atinge os 100%, Kageyama se transforma em um ser poderoso.

Quando pensamos em animes que abordam fenômenos sobrenaturais e alienígenas, um dos primeiros a vir à mente é "Mob Psycho 100". Aqui temos muitas semelhanças com "Dan Da Dan": a animação incrível, os personagens engraçados e momentos de pura emoção. Prepare os lenços, porque em muitos momentos de "Mob Psycho 100" você vai chorar como no outro.

Disponível na Crunchyroll e Netflix, com dublagem e legenda.

"The Disastrous Life of Saiki K."

Anime 'The Disastrous Life of Saiki K.' Imagem: Divulgação

Kusuo Saiki está longe de ser um adolescente comum. O jovem tem a habilidade de usar poderes mentais, como telecinese, e ainda é capaz de transformar em pedra quem o olhar diretamente nos olhos. Como quer ter uma vida normal, Saiki tenta esconder seus poderes sobrenaturais, mas sem muito sucesso.

Aqui temos uma série somente de humor, sem as lutas de "Dan Da Dan". Entretanto, é um humor tosco a ponto de ser hilário. A graça de "The Disastrous Life of Saiki K." é vermos uma pessoa que sempre está se policiando para parecer normal, principalmente por conseguir ler os pensamentos das outras pessoas.

O anime atualmente está indisponível no Brasil, mas durante um bom tempo ele fez parte do catálogo da Netflix e da Crunchyroll.

"Chainsaw Man"

Chainsaw Man Imagem: Shueisha/MAPPA

Vítima da desigualdade social, o jovem Denji é um rapaz que trabalha caçando demônios como forma de sobreviver. Após ser morto por seus contratantes, ele é salvo pelo espírito do demônio Pochita que transforma Denji em um homem-motosserra. Com seus novos poderes, Denji é convocado para uma organização responsável por caçar demônios perigosos.

Este é um clássico recente dos animes de ação, ainda que só tenha tido uma temporada e os otakus não receberam da melhor forma. "Chainsaw Man" tem lutas incríveis e tem essa aura de anime sobrenatural que encontramos também em "Dan Da Dan", mas com um tom um pouco mais violento. Vale muito a experiência, até porque a dupla Denji e Power é divertidíssima.

Disponível na Crunchyroll, com dublagem e legenda.

"Undead Unluck"

Arte de "Undead Unluck" Imagem: David Production/Divulgação

Fuko Izumo é uma garota que não é muito sortuda, com o dom especial de atrair azar para as pessoas ao seu redor. Quando ela tenta tirar a própria vida, a garota acaba conhecendo Andy, um homem musculoso e zumbificado cujo desejo principal é morrer. Duas personalidades opostas, mas que se complementam perfeitamente em uma trama cheia de absurdos, adversários poderosos e sobrenatural.

Muitas semelhanças com "Dan Da Dan", como o fato de termos uma dupla de protagonistas com personalidades bem distintas e ótimas cenas de ação. Entretanto, "Undead Unluck" é mais focado nas batalhas, então se busca algo com mais substância nos relacionamentos entre os personagens principais talvez seja melhor tentar outro anime desta lista.

Disponível no Disney+, com dublagem e legenda.

"Soul Eater"

Anime 'Soul Eater' Imagem: Divulgação

Ambientada em uma escola especializada em treinar humanos que têm a habilidade de se transformar em armas. Nesse cenário somos apresentados a Maka, uma garota com habilidade de lutar com foices que se alia a Soul, um adolescente encrenqueiro com a capacidade de se transformar na arma dela.

Um clássico é sempre um clássico. "Soul Eater" é a obra anterior do autor de "Fire Force", e se apresenta como uma comédia amalucada com muita ação e personagens cativantes. O humor não é tão louco quanto "Dan Da Dan", mas essa obra vai conseguir cativar os mesmos fãs.

Disponível na Crunchyroll, com dublagem e legenda.