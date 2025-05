Aline Patriarca rebate críticas sobre romance: 'Nunca foi um incômodo'

Colaboração para Splash, no Rio

Aline Patriarca, que participou do BBB 25, se manifestou nas redes sociais após receber uma série de críticas relacionadas ao seu atual momento pessoal, principalmente após aparecer em clima de romance com o ator Diogo Almeida.

O que aconteceu

De forma direta, a ex-BBB afirmou que os julgamentos que vem sofrendo não a abalam. "Em relação às críticas sobre o que estou vivendo, isso nunca foi um problema para mim. Acredito que quem me acompanhou, tanto no programa quanto no pós, sabe que comentários negativos ou contrários às minhas decisões nunca foram um incômodo. Muito longe disso", garantiu.

Aline também negou que esteja bloqueando seguidores por conta das opiniões divergentes. "Eu não teria motivos para estar bloqueando pessoas na minha rede ou tecendo comentários em publicações só porque discordam de mim. Isso não condiz com a realidade e preciso deixar isso claro para vocês. Peço a compreensão de todos", disse a baiana.

A ex-bbb esclareceu que sua conta no X (antigo Twitter) foi invadida. "A pessoa que hackeou minha conta está respondendo comentários, bloqueando seguidores e me causando alguns problemas. Já estou tomando as medidas cabíveis", explicou.