Alice Braga posa em Cannes com namorada, produtora de 'Ainda Estou Aqui'

Alice Braga, 42, está na França ao lado da namorada, Renata Brandão, 45, para curtir o Festival de Cannes.

O que aconteceu

A atriz publicou uma foto ao lado da produtora de cinema no quarto de hotel em que estão hospedadas. Na imagem, divulgada nos stories do Instagram da sobrinha de Sônia Braga, elas aparece de mãos dadas, diante do espelho, vestindo elegantes figurinos pretos.

Renata Brandão foi produtora executiva do aclamado filme "Ainda Estou Aqui", vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Ela responde pelo cargo de CEO da produtora de cinema Conspiração Filmes, responsável por sucessos de bilheteria como "Dois Filhos de Francisco" (2005) e "A Mulher Invisível" (2009).

Alice e Renata assumiram romance em março de 2024, mas estão juntas desde o fim de 2023. A estrela de "Queen of the South" é assumidamente homossexual e já namorou outras mulheres famosas, como a também atriz Bianca Comparato, 39.