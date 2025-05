The Who demite filho de Ringo Starr mais uma vez e músico acusa banda

A banda britânica The Who demitiu novamente o baterista Zak Starkey, filho do Beatle Ringo Starr, poucas semanas após tê-lo reintegrado ao grupo. A informação foi confirmada pelo guitarrista Pete Townshend em uma publicação em seu Instagram.

O que aconteceu

Em sua nota, Townshend revelou a notícia. "Após muitos anos de ótimo trabalho de Zak na bateria, chegou a hora de uma mudança. Um momento comovente. Zak tem muitos novos projetos em mãos e desejo a ele tudo de bom."

O músico anunciou que Scott Devours, que já acompanhou o vocalista Roger Daltrey em projetos solo, assumirá a bateria na próxima turnê da banda pelos EUA e Canadá, intitulada "The Song Is Over".

Em resposta, Starkey — filho do ex-Beatle Ringo Starr e membro do The Who desde 1996 — rebateu em seu perfil no Instagram. "Fui demitido duas semanas após a reintegração e solicitado a fazer uma declaração afirmando haver deixado o Who para seguir meus outros projetos musicais. Isso seria mentira. Amo o Who e nunca teria desistido." Ele ainda agradeceu aos fãs pelo apoio durante o que chamou de "semanas de caos".

A disputa entre Starkey e o The Who ganhou os holofotes no mês passado, quando o baterista foi inicialmente afastado após um desentendimento com Roger Daltrey sobre sua apresentação em um show no Royal Albert Hall. Na época, Townshend atribuiu o ocorrido a "problemas de comunicação" e mencionou que Starkey precisaria "aprimorar seu mais recente estilo de bateria".

A turnê "The Song Is Over", descrita como o "grand finale da banda na América do Norte", começa em agosto na Flórida e passará por cidades como Nova York, Toronto e Las Vegas.