Sofia Liberato divulga fotos de casamento: 'Exatamente como sonhamos'

Sofia Liberato, 21, compartilhou as fotos oficiais de seu casamento com Gabriel Gravino nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Filha de Gugu postou fotos da cerimônia no Instagram. A postagem foi feita hoje.

Além de falar de como foi a celebração, ela mostrou detalhes da decoração. "Foi uma cerimônia íntima, cheia de amor e a presença de Deus — exatamente como sonhamos. Somos imensamente gratos a todos que estiveram presentes e também àqueles que, mesmo de longe, estavam conosco em pensamento."

Sofia Liberato ainda indicou que comemorará o casamento no Brasil. "Esse dia ficará para sempre em nossos corações. Por fim, venho dizer que, em breve, teremos nossa cerimônia religiosa no Brasil, comemorando com todos que amamos!", ressaltou.