Simone Mendes leva a fama com vida simples e faxina: 'Terapia maravilhosa'

Simone Mendes é uma das principais cantoras sertanejas do Brasil. Mesmo assim, diz se esquecer da própria fama e fazer questão de levar uma vida comum em família, longe do glamour dos palcos.

Ela diz que costuma perder a noção de quem é no meio da música. "Tem hora que vou para a rua sem nenhum segurança, causo um tumulto e penso: 'Esqueci que sou artista'".

O sucesso não tira a minha essência, não tira o meu pé no chão. Fico feliz que a minha música me trouxe a lugares altos, mas de uma forma muito tranquila.

Simone Mendes

Para Simone, é fundamental ter momentos de respiro no meio da rotina corrida com shows e compromissos com a música. Ela garante que só assim consegue se manter fiel à própria essência e não se desgastar psicologicamente com a fama e a pressão do sucesso.

Uma das coisas que Simone não abre mão é levar uma vida simples em família, com direito até a faxinas. "É uma terapia tão maravilhosa, chegar na minha casa e limpar a minha sala, dar banho nos meus filhos, viver a vida normal. Imagine viver o tempo todo no glamour? Se eu não voltar para casa e ter esses respiros de vida normal e felicidade, me torno uma pessoa fútil, vazia".

Além dos respiros, a cantora também considera o casamento com Kaká Diniz algo que a ajuda a lidar com a fama. "Só amo mais cada dia. Coisa boa é você encontrar alguém que te faça tão feliz, que honre, que cuide de você com tanto carinho, e tenho essa sorte. Meu trabalho só evoluiu dessa forma porque tenho esse colo para voltar, tenho quem se preocupe", diz Simone.