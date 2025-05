Silvia Poppovic lamenta morte do pai, o sociólogo Pedro Paulo Poppovic

O sociólogo Pedro Paulo Poppovic, pai de Silvia Poppovic, morreu hoje aos 97 anos.

O que aconteceu

A apresentadora confirmou a morte do pai por meio de uma publicação nas redes sociais. "Nessa linda manhã de outono, meu querido pai, Pedro Paulo Poppovic, nos deixou! Aos 97 anos, viveu uma vida plena, rodeado de livros, amigos e da família que o amava e admirava demais", escreveu ela.

Na sequência, a filha lamentou a partida do sociólogo. "Vai fazer muita falta, pai! Sou muito grata pelo privilégio de ter sido sua filha", completou.

Pedro Paulo Poppovic ficou conhecido por ter editado a coleção 'Pensadores', da editora Abril, na década de 1970. Além disso, ele foi um dos criadores da revista Sur, da editora Conectas, onde atuou como editor por dez anos.

Ele também foi secretário de Educação à Distância do Ministério de Educação durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso. Na função, Poppovic cuidou de programas como TV Escola.

O professor de jornalismo da Faap, em São Paulo, foi casado com a psicóloga e pedagoga Ana Maria Poppovic (1928 - 1983), com quem teve dois filhos, Silvia Poppovic e o arquiteto Andre Poppovic. Em 1985, se casou com a economista egípcia Malak El-Chichini, então assessora de Paz, Segurança e Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.