'Não queria fazer na pressa': por que SBT freou reality de Boninho em 2025

O SBT optou em frear os projetos de reality shows em 2025. No lançamento da nova grade de programação, Daniela Beyruti, executiva do canal, esclareceu que tem interesse, sim, em ter Boninho (ex-Globo) à frente de programas de confinamento, mas não quer colocar atrações no ar, como The Voice e Casa do Patrão, sem uma estrutura.

O negócio é que precisa de uma estrutura e organização para isso. Para esse ano, faríamos tudo na pressa, não queria assim. Quero fazer direito, fazer bem feito, e nossa conversa com o Boninho continua. Ainda queremos ele, e acredito que ele continua nos querendo, mas é um processo de pré-produção de planejamento.

Daniela Beyruti, em conversa com jornalista no lançamento da nova programação do SBT

A filha "número 3" de Silvio Santos (1930-2024) destacou que o SBT está atento às oportunidades de mercado e na busca por parceiros para cobrir os altos custos dos novos projetos. "Três coisas muito caras na TV: direitos esportivos, produções de novelas e reality de confinamento. Gostaríamos de fazer tudo. Se você me perguntar, eu quero fazer tudo."

Daniela Beyruti, presidente do SBT, em lançamento da nova grade do canal Imagem: Rogerio Pallatta/SBT

"Perdemos o know how"

Havia grande expectativa para que The Voice fosse anunciado como novidade do SBT para o segundo semestre de 2025. O reality show musical foi cancelado pela Globo em 2024, após 11 anos no ar, e reuniria dois ex-funcionários da emissora carioca: Boninho e Tiago Leifert, esse último está como narrador de futebol no SBT.

A perda do "Know how" em realities, no entanto, fez a emissora de Silvio Santos entender que promover uma estreia na correria poderia ser um problema. "Na verdade, os meus motivos são muito simples: o Boninho é especialista e, se a gente for fazer, gostaria que fosse com ele. A experiência dele é impagável, mas queremos com a nossa essência", afirma Daniela Beyruti.

Mesmo com o veto para lançar realities em 2025, Beyruti fez questão de tornar público o desejo de manter os contatos com o ex-diretor da Globo para projetos do segmento. "Com relação a The Voice, a Disney procurava um parceiro de TV aberta, a gente se predispôs [e agora é se estruturar]".

Boninho e Tiago Leifert juntos nos tempos de TV Globo Imagem: Reprodução/Instagram

O lançamento da nova programação do SBT ficou marcada pelas "novas velhas caras". Com a proposta de ser "raiz", Luiz Bacci está de volta após 15 anos para apresentar o Alô Você, Christina Rocha retornou para comandar o Casos de Família e os palhaços Patati e Patatá estarão no Bom dia & Cia.