Roberto Carlos cancela show no México por 'questões de segurança'

O cantor Roberto Carlos cancelou a apresentação que faria na noite de sábado, 17, na Arena Guadalajara, no México.

O anúncio foi feito poucas horas antes do início previsto para o show. A justificativa, divulgada pelo Instagram do cantor, aponta "questões de segurança" ligadas à infraestrutura do local, que ainda está em fase final de reforma.

Segundo comunicado, a decisão foi tomada em conjunto com autoridades mexicanas, com o objetivo de preservar a integridade física do público e da equipe envolvida no evento.

O texto ainda diz que "a decisão foi tomada em conjunto com as autoridades competentes, priorizando o bem-estar e a segurança dos participantes" e afirma que o "cancelamento do show está fora do controle do artista".

Vale lembrar que a casa de shows, cuja reabertura foi adiada diversas vezes desde fevereiro, também já havia enfrentado outros cancelamentos recentes - entre eles, o da cantora Katy Perry, no início de maio.

Nas redes sociais, a notícia foi recebida com revolta por parte do público. Muitos fãs relataram ter viajado longas distâncias para ver o artista brasileiro e criticaram o aviso de última hora.

Apesar do contratempo, a turnê de Roberto Carlos no México foi mantida. O artista deve se apresentar ainda neste mês em Veracruz, no dia 20, Querétaro, dia 22, e León, 24, antes de retornar ao Brasil.

A organização informa que quem comprou os ingressos para o show poderá receber o valor integral de volta.