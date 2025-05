Roberto Carlos cancela show no México 4h antes de subir no palco

Roberto Carlos, 84, cancelou o show que faria na Arena Guadalajara, no México, apenas quatro horas antes do início da apresentação.

O que aconteceu

A notícia foi divulgada em seu perfil oficial do cantor. Segundo comunicado, "a decisão foi tomada em conjunto com as autoridades competentes, priorizando o bem-estar e a segurança dos participantes".

Até o momento, Roberto Carlos segue com a agenda normal de shows no México. As próximas apresentações ocorrem nos dias 20, 22 e 24 de maio em Veracruz, Querétaro e Leon, no México, respectivamente.

Em junho, Roberto Carlos tem shows marcados no Brasil, incluindo apresentações nos dias 5 e 7 no Espaço Unimed, na capital paulista e no dia 21 na Festa Junina de Votorantim, no interior de São Paulo.