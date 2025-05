Robert Pattinson e Jennifer Lawrence se inspiram na vida real em drama sobre pós-parto exibido em Cannes

Por Miranda Murray

CANNES, FRANÇA (Reuters) - Os atores Robert Pattinson e Jennifer Lawrence, que estrelam o filme "Die My Love", um filme de competição do Festival de Cinema de Cannes, refletiram no domingo sobre as dificuldades do período pós-parto e como eles trouxeram suas próprias experiências para o filme.

"Não há nada como o pós-parto. É extremamente isolante", disse Lawrence, que recentemente deu à luz seu segundo filho, a jornalistas na cidade turística da Riviera Francesa.

No entanto, "como mãe, foi muito difícil separar o que eu faria em oposição ao que ela (sua personagem) faria", disse Lawrence, que ganhou um Oscar em 2013.

Pattinson e Lawrence interpretam um casal, Jackson e Grace, que se mudam para uma pequena cidade de Montana e têm um filho, o que aumenta a pressão sobre o relacionamento deles enquanto Grace, uma escritora, luta para lidar com sua nova identidade como mãe.

"Ao lidar com uma parceira que está passando pelo pós-parto ou por qualquer tipo de doença mental ou dificuldades, tentar lidar com o isolamento dela, descobrir qual é o seu papel, é difícil", disse Pattinson.

O filme, o mais recente da diretora escocesa Lynne Ramsay, conhecida por dramas emocionalmente intensos como "Precisamos falar sobre o Kevin", foi aplaudido de pé por nove minutos em sua estreia no sábado à noite e foi bem recebido pela crítica.