Quem é Uketsu? Autor de livros de terror de sucesso não revela identidade

"No início da história, o 'não entender' atrai o leitor. No final, minha tarefa é fazer com que ele pense: 'Entendi!'". A frase é do escrito Uketsu, o enigmático autor japonês cuja identidade permanece oculta sob uma máscara de papel machê e uma voz distorcida. Sua identidade real é conhecida hoje por cerca de 30 pessoas.

Seu aguardado livro "Casas Estranhas", que chegou ao Brasil pela Intrínseca, já vendeu 1,8 milhão de exemplares no mundo e ganhou adaptações para cinema e mangá —disponíveis no Japão. Em entrevista a Splash, o autor —cujo nome real é desconhecido— conta que suas histórias nascem de observações cotidianas transformadas em pesadelos literários.

Suas influências vão desde casas mal-assombradas de parques de diversão —paixão de infância— até a série japonesa "Fantasmas na Escola". "Certa vez, ao ferver mariscos, um caranguejo saiu de dentro da concha. Pesquisei e descobri que filhotes de caranguejo podem parasitar mariscos. Daí surgiu uma de minhas ideias, 'Matrioska Parasita' —sem publicação ou tradução oficial para o português", explica.

Capa de 'Casas Estranhas', do autor Uketsu Imagem: Divulgação/ Instrínseca

Já o recém-lançado no Brasil, "Casas Estranhas" revoluciona o subgênero de "casas assombradas". A trama acompanha um casal que encontra a casa perfeita em Tóquio —até descobrir um cômodo secreto no térreo. Quando um crime ocorre nos arredores, um escritor e um arquiteto iniciam uma investigação que desvenda segredos arquitetônicos sinistros: portas duplas, quartos sem janelas e plantas baixas que escondem mais que concreto.

No terror, o medo é proporcional à incapacidade de fugir.

Uketsu

O autor, que também é youtuber de sucesso (com vídeos onde aparece mascarado e mais de 20 milhões de visualizações), mistura planejamento e intuição. "Penso no fluxo da história, mas ela sempre se transforma no processo". Entre suas referências estão escritores como Hideo Yokoyama e o mangaká Gosho Aoyama.

Outro livro de Uketsu que também é sucesso no Brasil é "Imagem Estranhas".