Jogo sujo! Kadu e Cris vencem Esferas de Poder do 3º Quebra-Power

Kadu e Cris ganharam as Esferas do Poder do terceiro Quebra-Power do Power Couple 2025 (Record).

O que aconteceu

Na dinâmica da semana, os participantes tinham que escolher quem "joga sujo" no reality. Quem fosse escolhido, tinha que entrar em uma banheira e tomar um banho de pó rosa.

Cada casal indicava outro casal na dinâmica. Quando indicasse, a dupla precisaria escolher uma toalha com um número, que revelaria algo ao final do programa.

Kadu e Cris ganharam as Esferas de Poder. Na formação da próxima DR, eles deverão escolher entre um dos poderes oferecidos. Os poderes só serão revelados na quarta-feira.

Além da "lavagem de roupa suja", o Quebra-Power trouxe também a Herança da DR. Eliminados da semana, Gi e Ero Prados deixaram a herança de apostar no escuro para Eike e Natalia.