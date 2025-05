'Obra-prima': o que imprensa internacional disse sobre 'O Agente Secreto'

O novo filme do cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto", teve sua estreia mundial hoje no 76° Festival de Cannes. O longa, que concorre à Palma de Ouro, já recebeu as primeiras críticas da imprensa internacional, com avaliações majoritariamente positivas.

Como o filme repercutiu?

Os principais veículos de cinema destacaram:

: Classificou o filme como "um thriller maravilhoso", elogiando a capacidade de Mendonça Filho de "recriar e transportar o espectador para a atmosfera opressiva dos anos 70". The Playlist : Concedeu nota A+ (5 estrelas), definindo a obra como "uma obra-prima" e "o projeto mais ambicioso da carreira do diretor", com destaque para a atuação de Wagner Moura.

Ambientado em 1977, durante o período mais sombrio da ditadura militar brasileira, o filme mergulha em uma narrativa política tensa que mistura elementos de thriller e drama histórico. Com Wagner Moura no papel principal, a produção promete uma reflexão contundente sobre os mecanismos de poder e repressão do regime militar.

Como um dos 22 filmes em competição pela Palma de Ouro, "O Agente Secreto" consolida Mendonça Filho como um dos nomes mais importantes do cinema contemporâneo. O diretor, já premiado em Cannes por "Bacurau" (2019), volta ao festival com uma narrativa ainda mais ousada, que promete gerar debates sobre o período histórico retratado.

Como foi a estreia em Cannes

"O Agente Secreto" estreou em Cannes hoje em clima de festa brasileira. O filme foi aplaudido por cerca de 9 minutos de forma ininterrupta. No tapete vermelho, Wagner Moura e outros atores dançaram frevo, em referência à cultura do Recife, onde o filme de passa na década de 1970.