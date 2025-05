Mulher diz ser filha de Amado Batista e pede comprovação na Justiça

Moradora de Balneário Arroio do Silva (SC), a estudante de enfermagem Joyce Silva, 41, disse ao Domingo Espetacular (Record) que é filha do cantor Amado Batista, 74, e pede comprovação na Justiça por meio de um exame de DNA.

O que aconteceu

Joyce diz ter ouvido da própria mãe que é filha do artista. A estudante de enfermagem afirma que já entrou em contato com Amado Batista para falar sobre o assunto.

A mulher afirma querer essa comprovação para salvar sua filha adolescente. De acordo com Joyce Silva, o exame de DNA possibilitaria um mapeamento genético que pode salvar a vida de sua filha, que tem mutações genéticas graves.

Amado Batista já fez um exame, que deu negativo. Joyce, no entanto, questiona as condições em que o exame foi feito. "Não tinha EPIs, tinha muita gente dentro da sala, ele ficou praticamente meia hora numa sala privada com os representantes que analisariam o DNA." Segundo a reportagem, a Justiça autorizou a realização de um novo teste de paternidade.

A defesa de Amado Batista negou ao Domingo Espetacular qualquer irregularidade no exame que deu negativo. Segundo o advogado, a coleta foi feita com todas as partes envolvidas, e o resultado foi apresentado no processo. Ele disse ainda que o laboratório que fez o exame é o mesmo que faz todos os testes do tipo no Rio Grande do Sul. O advogado acrescentou que Amado nunca se negou a fazer exames de DNA e que ainda não foi intimado pela Justiça a fazer um novo teste.