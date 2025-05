Marquezine e o ex-namorado João Guilherme são vistos no show de Marina Sena

Bruna Marquezine e seu ex-namorado João Guilherme marcaram presença no show de Marina Sena, no Rio de Janeiro. O par, que terminou em fevereiro, foi visto se cumprimentando no mesmo camarote.

O que aconteceu

Os dois apareceram em vídeo se abraçando. Após o término no começo do ano, Bruna Marquezine e João Guilherme apareceram em bons termos em vídeo que circula nas redes sociais - o que levou vários internautas a discutirem sobre a possibilidade de que o casal teria voltado.