Luciana Gimenez posta imagens raras com Mick Jagger no aniversário do filho

A apresentadora Luciana Gimenez postou vídeo comemorando o aniversário de seu filho, Lucas Jagger, contando com fotos e clipes raros com o pai biológico do menino: o vocalista da banda The Rolling Stones, Mick Jagger.

O que aconteceu

No aniversário do filho, Luciana selecionou fotos e vídeos de Lucas, com depoimentos dela mesma. "Hoje é seu aniversário! Vinte e seis anos se passaram desde o dia mais feliz da minha vida — o dia em que você nasceu e transformou tudo ao meu redor. Você é a razão do meu sorriso, da minha força, da minha vontade de ser melhor todos os dias".

Mick Jagger aparece em vários vídeos, até cantando parabéns para Lucas. Luciana e o britânico se conheceram em 1998 e tiveram um caso extraconjugal por quase um ano - que levou ao nascimento de Lucas em 1999.

"Com ele, eu aprendi o que era ser uma mãe e o que era amar eternamente uma pessoa". No texto homenageando seu filho, Gimenez elogiou seu filho e emocionou muitos fãs e outros famosos, como Sonia Abrão, Mariana Godoy e Veronica Costa.