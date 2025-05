Klebber Toledo posa sem camisa nas redes em dia de sol

Klebber Toledo chamou a atenção dos internautas ao aproveitar o dia de sol neste domingo (18).

O que aconteceu

O ator posou sem camisa enquanto curtia a companhia dos cachorros com a vista do apartamento no Rio de Janeiro. "Domingo do sol, sozinho com as crianças", escreveu ele na legenda.

Na publicação, o artista apareceu deitado ostentando o abdômen enquanto fazia carinho em um dos animais. Em outras imagens, ele se derrete pela beleza dos bichinhos.

Os internautas não deixaram de comentar o post do marido de Camila Queiroz. "Queria ser esse cachorro", disse um; "Que cachorro de sorte esse", brincou outra; "Esse tem o molho", declarou um terceiro.