Juntos há 5 anos, namorada de Joaquim Huck é discreta e conquista sogros

Se a vida amorosa de Benício Huck foi alvo de polêmicas recentemente, a do seu irmão mais velho Joaquim passa longe dos burburinhos. Desde 2020, ele namora a estudante Manoela Esteves, com quem vive um relacionamento discreto, longe da mídia e aparentemente com a aprovação da família.

O que aconteceu

Diferente do irmão, Joaquim Huck é mais discreto e mantém sua relação com Manoela longe dos holofotes com raras aparições.

Tímida, Manoela tem seu perfil no Instagram privado, mas mostra dicas de maquiagem no TikTok e até arrisca alguns passos das famosas "dancinhas".

Juntos desde 2020, o relacionamento com a jovem carioca tem a "bênção" dos sogros. Publicamente, Angélica até já teceu elogios à nora e demonstrou apoio ao casal em entrevistas e nas redes sociais.