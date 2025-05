Juntos de novo! Após término, Sophie Charlotte e Xamã são vistos aos beijos

O cantor Xamã e a atriz Sophie Charlotte foram clicados aos beijos na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, hoje. Os dois haviam previamente terminado durante o Carnaval, em março desse ano.

O que aconteceu

O casal foi visto curtindo a praia com Otto, filho da atriz. Xamã e Sophie beijaram muito, mas, o casal também foi clicado mergulhando no mar, caminhando pela praia e jogando futebol com o menino.

Anteriormente, Xamã já havia postado uma foto com a atriz. No último fim de semana, o cantor postou uma foto abraçado com Sophie Charlotte em frente à Torre Eiffel, mesmo sem confirmar o retorno do namoro.

Os dois haviam terminado, mas, mantido o carinho. Em março, durante o Carnaval, os dois curtiram em camarotes diferentes, mas, destacaram que ainda tinham carinho e desejavam o melhor um para o outro.