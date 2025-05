Jesy Nelson, ex-cantora do Little Mix, dá à luz gêmeas em parto prematuro

Ex-cantora do Little Mix Jesy Nelson, 33, deu à luz gêmeas.

O que aconteceu

Compositora revelou que as bebês nasceram no dia 15 de maio. Ela fez uma publicação emocionante em seu Instagram hoje.

Artista contou que o parto foi prematuro. "Nossas lindas meninas decidiram vir com 31 semanas e 5 dias. Tudo aconteceu tão rápido, mas somos tão abençoados por elas estarem aqui conosco, saudáveis e lutando fortes! Nunca nos sentimos tão apaixonados", escreveu na legenda.

Ex-integrante do grupo musical foi diagnosticada com síndrome da transfusão feto-fetal (STFF). A condição rara pode colocar a vida dos bebês em risco.

Jesy Nelson foi hospitalizada no final de março pela condição de saúde. De acordo com o Daily Mail, as bebês também precisaram passar por uma cirurgia de emergência para salvá-las.