12 filmes cristãos bem avaliados pelo público para assistir no streaming

Com histórias de superação, milagres e transformação espiritual, muitas delas baseadas em fatos reais, os filmes cristãos vêm conquistando cada vez mais espaço nas telas e gosto do público. Splash elencou 12 longas bem avaliados no IMDb (Internet Movie Database), portal que concentra informações sobre conteúdos audiovisuais.

1. 'Milagre na Cela 7' (2019) - 8,2

Gira em torno de Memo, um homem com deficiência intelectual, que é preso injustamente pela morte de uma criança. Enquanto luta para provar sua inocência, seu amor incondicional pela filha emociona os que o cercam, revelando que a fé e a esperança podem florescer mesmo atrás das grades. Disponível no Netflix, Prime Video e Telecine.

Aras Bulut Iynemli em cena de 'Milagre na Cela 7' Imagem: Divulgação

2. 'Eu Só Posso Imaginar' (2018) - 7,3

Estrelado por Dennis Quaid, narra a emocionante história de Bart Millard, vocalista da banda MercyMe. O cantor transformou a dor de uma infância marcada por abusos em uma canção que tocou o mundo. Um retrato de perdão, reconciliação e da força redentora da fé cristã. Disponível para aluguel no Apple+.

Cena de 'Eu só Posso Imaginar' Imagem: Divulgação

3. 'Um Amor para Recordar' (2002) - 7,3

Landon é um jovem rebelde que se apaixona por Jamie, uma garota cristã com um segredo. À medida que o romance floresce entre os dois, ele é transformado pelo amor e pela fé, mostrando qual é o verdadeiro significado do sacrifício e da esperança. Baseado no livro homônimo (1999) de Nicholas Sparks, é um dos filmes cristãos de maior sucesso. Disponível no Telecine.

'Um Amor para Recordar' Imagem: Divulgação

4. 'Milagres do Paraíso' (2016) - 7,1

Baseado em fatos reais, o filme acompanha a luta de uma mãe cuja filha tem uma doença incurável. Após um acidente, a menina relata uma experiência com Deus e começa a se curar, desafiando a ciência e reacendendo a fé da família. Jennifer Garner e Martin Henderson são os protagonistas. Disponível no Telecine e para aluguel no Apple+.

Cena do filme "Milagres do Paraíso" Imagem: Divulgação

5. 'O Livro de Eli' (2010) - 6,8

Em um mundo devastado, Eli (Denzel Washington) percorre os EUA protegendo o último exemplar da Bíblia. Guiado por uma missão divina, ele enfrenta inimigos e tenta preservar a Palavra de Deus como fonte de esperança para a humanidade. Curiosamente é um filme de ação e aventura, mas cheio de significados e lições. Disponível no HBO Max.

Cena de 'O Livro de Eli' Imagem: Divulgação

6. 'A Forja: O Poder da Transformação' (2024) - 6,7

Um ferreiro amargurado por tragédias pessoais enfrenta momento decisivo quando conhece um misterioso homem de fé. Em meio ao fogo da forja, sua alma é transformada, revelando que Deus molda corações como se molda o ferro. Disponível no HBO Max.

Imagem de divulgação de 'A Forja: O Poder da Transformação' Imagem: Divulgação

7. 'Milagre Azul' (2021) - 6,6

Um lar de órfãos mexicanos se une a um rabugento pescador para competir em um torneio de pesca. Juntos, enfrentam desafios e descobrem que a fé e o trabalho em equipe podem realizar milagres inesperados. É protagonizado por Dennis Quaid, Raymond Cruz e Anthony Gonzalez. Disponível no Netflix.

Cena de 'Milagre Azul' Imagem: Divulgação

8. 'O Fazendeiro e Deus' (2006) - 6,6

Angustiado por perdas familiares, um fazendeiro sul-africano reencontra propósito ao acolher crianças órfãs. Com fé e determinação, ele transforma sua propriedade em um refúgio de amor, superando obstáculos com a ajuda divina. Disponível para aluguel no Prime e no Apple+.

Cena de 'O Fazendeiro e Deus' Imagem: Divulgação

9. 'À Prova de Fogo' (2008) - 6,5

O bombeiro Caleb Holt está prestes a se divorciar, mas aceita um desafio. Ele tentará salvar seu casamento com base em princípios cristãos. Ao redescobrir o verdadeiro amor e fé, ele inicia uma jornada de redenção pessoal e conjugal. Disponível para aluguel no Prime Video e Apple+.

Cena de 'À Prova de Fogo' Imagem: Divulgação

10. 'Quarto de Guerra' (2015) - 6,5

Elizabeth vive um casamento em crise até conhecer Clara, uma idosa que ensina sobre o poder da oração. Transformando um cômodo da casa em um "quarto de guerra", ela redescobre a fé e luta espiritualmente por sua família. Disponível no Prime Video.

Cena de 'Quarto de Guerra' Imagem: Disponível

11. 'Desafiando Gigantes' (2006) - 6,5

Grant Taylor é um técnico de futebol em má fase que, após buscar a Deus, encontra novo propósito. Com fé, lidera sua equipe a superar desafios gigantescos, provando que a vitória verdadeira está na confiança divina. Disponível para aluguel no Prime Video; Google Play Filmes e YouTube.

Cena de 'Desafiando Gigantes' Imagem: Divulgação

12. 'Enquanto Estivermos Juntos' (2020) - 6,5

Jeremy Camp é um jovem músico cristão que se casa com Melissa, mesmo após seu diagnóstico terminal. Baseado em uma história real, o filme mostra como o amor e a fé persistem mesmo diante da dor e da perda. Disponível para aluguel no Prime Video.