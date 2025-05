Filha de Roberto Justus chega de tirolesa em aniversário: ‘Ansiosa’

Na festa de 5 anos de Vicky, filha de Roberto Justus, 70, com Ana Paula Siebert, 37, a menina entrou para o parabéns de tirolesa, vestida da fadinha Tinker Bell.

Ela estava muito ansiosa para descer assim. Ela viu na queima dos fogos em janeiro na Disney e pediu muito. Ana Paula Siebert.

O que aconteceu

Vicky desceu do andar de cima em uma tirolesa. Para imitar o voo que a Tinker Bell faz na Disney, a filha de Roberto Justus voou por cima dos convidados de sua festa com um par de asas com luzinhas e segurando sua boneca favorita.

A festa luxuosa contou com cenografia nova e personalizada, que narra a história original de Peter Pan. A decoração da festa teve detalhes como a cidade de Londres, o encontro de Wendy com Peter Pan, o quarto de Wendy em tamanho real e as cenas dos personagens voando na entrada.