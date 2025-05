Em uma semana, dois influencers foram assassinados no México

O assassinato de duas figuras conhecidas nas redes sociais geram forte comoção no México, nos últimos dias

O que aconteceu

'El Guerrero Fénix', influencer mascarado que dedicava a discutir temas sociais e cidadania foi assassinado no México, na noite de quarta-feira (14/5). O crime ocorreu no centro do balneário de Acapulco.

Em 2023, ele já havia sido vítima de um ataque a tiros após transmitir uma reportagem ao vivo sobre um incêndio no mercado central de Acapulco.

Essa foi a segunda execução de um influenciador mexicano em uma semana. A primeira foi Valeria Márquez, assassinada enquanto fazia uma live no Tik Tok, na terça-feira (13/5), no seu salão de beleza, em Zapopan, nos arredores de Guadalajara.

A polícia investiga os dois crimes, mas ainda não tem pistas dos autores ou do mandante.