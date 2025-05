Duda Nagle revela que quebrou o nariz em luta com Popó: 'Estou inteiro'

O ator Duda Nagle, 42, contou que quebrou o nariz durante luta contra o tetracampeão de boxe Popó, mas, tirando isso "estou inteiro".

Estou com a cara amassada, só quebrei o nariz. Mas, acho que saí inteiro. Corpo, costela, rosto. Duda Nagle

O que aconteceu

Em vídeo nas redes, Nagle revelou que quase desistiu no meio da luta. Durante os rounds no Fight Music Show 6, Duda sofreu cinco knockdowns, mas, ainda assim foi aclamado pela plateia por ter resistido até o final do combate.

Nagle disse que treinou somente desde março. Para enfrentar Popó, o maior campeão do boxe brasileiro, ele só teve dois meses para treinar, aprendendo a lutar e tendo várias lutas, inclusive uma que o levou a ter uma lesão na cervical.