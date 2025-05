Peladões mostram bumbum no Huck, e Dona Déa se empolga: 'Maravilhosos'

Dona Déa se empolgou com a apresentação da dupla franco-canadense Les Beux Freres no Domingão com Huck hoje (17).

O que aconteceu

A apresentadora riu alto e elogiou o espetáculo da dupla, que ficou pelada no palco. Os artistas, que estavam nus, faziam truques com toalhas de banho brancas. O número consistia em trocar as toalhas sem revelar o corpo —os artistas "quase" perdiam as toalhas várias vezes, o que provocava risadas da plateia.

Após a apresentação, Dona Déa chamou os dois de "maravilhosos". Quando Luciano Huck perguntou à dupla se eles estavam usando algo para tapar as partes íntimas, Dona Déa falou que preferia não saber e continuar imaginando o que estaria por baixo das toalhas.

Em dado momento da apresentação, os artistas chegaram a mostrar as nádegas como parte da performance. O trecho foi borrado na TV.