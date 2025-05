Dona Déa anuncia musical sobre vida de Paulo Gustavo: 'Broadway brasileiro'

A apresentadora Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, anunciou, no Domingão com Huck, o musical "Meu Filho é um Musical", que conta a história de seu filho. A peça está marcada para estrear no Dia das Mães em 2026.

Vamos realizar um dos maiores sonhos do meu filho: um espetáculo musical Broadway brasileiro. Ano que vem, no Dia das Mães, estreia Meu Filho é um Musical. Dona Déa

O que aconteceu

Durante o anúncio, Dona Déa chorou, enquanto Luciano Huck explicou o projeto. "Depois de 'Minha Mãe é uma Peça', Dona Déa vai lançar um musical que vai retratar a vida e a obra de Paulo Gustavo", relatou o apresentador abraçando Déa.

O musical será uma celebração da carreira e da vida de Paulo Gustavo. "Exatos 20 anos depois da estreia de Minha Mãe É Uma Peça, quando Paulo Gustavo me transformou na Dona Hermínia, eu vou poder retribuir tudo o que ele me fez contando nossa história juntos, a história dele como artista e como pessoa".

Não vejo a hora de abrirmos a cortina e trazermos —pelo menos no tempo mágico que dura um musical— a vida do meu filho de volta. Dona Déa no Instagram

Paulo Gustavo morreu em 2021, de complicações da covid-19. Ator, escritor e humorista, ele teve uma inovadora carreira no teatro, cinema e televisão.