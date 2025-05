Brasileiros arrasam nos looks no tapete vermelho em Cannes

Com luxo e muito talento, o Brasil é destaque no Festival de Cannes, na França. Além da estreia de "O agente secreto" novo filme de Kleber Mendonça Filho, que conta com Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido, Camila Pitanga brilhou no tapete vermelho.

O que aconteceu

Ao som de O Que Será (A Flor Da Terra), de Chico Buarque e Milton Nascimento e, acompanhados de uma fanfarra, os brasileiros chamaram atenção de todos e levaram alegria, música brasileira ao evento em uma entrada memorável.

Deslumbrante, Maria Fernanda Cândidocruza o tapete vermelho em Cannes Imagem: Sylvain Lefevre/Getty Images

Camila Pitanga elegeu um look da grife brasileira Paula Raia e joias de Fernando Jorge para prestigiar a première do longa. A atriz usará grifes brasileiras em todos os eventos que participa nesta temporada de Cannes.

Camila Pitanga arrasa no tapete vermelho de 'O Agente Secreto' em Cannes Imagem: Andreas Rentz/Getty Images

Quem também fez bonito no tapete vermelho com um vestido de veludo preto e gola alta foi Bárbara Paz.

Barbara Paz aposta em vestido veludo com gola alta cruzar o tapete vermelho Imagem: Andreas Rentz/Getty Images

O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, tem sua primeira sessão oficial neste domingo, 18, no 78º Festival de Cannes. E o elenco, que conta com Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Alice Carvalho e Edilson Filho dominou os flashes durante a passagem pelo tapete vermelho do festival antes da estreia.