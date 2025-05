Brunna diz que parto de Zuri, filha com Ludmilla, não foi como ela sonhou

Brunna Gonçalves, 33, relata como foi seu parto de Zuri nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Esposa de Ludmilla relembrou que queria ter um parto normal. "Era meu desejo, fiz tudo que pude, que estava ao meu alcance. Fiz fisioterapia pélvica, pilates, tudo para ajudar na hora, só que isso não depende de mim. Até minhas 33 semanas, antes de vir para cá, fiz minha ultrassonografia e ela estava normal, de cabeça para baixo, pronta para encaixar", contou nos stories do Instagram hoje.

De acordo com ela, a bebê desvirou após ela viajar. "Quando cheguei aqui, fui fazer a primeira ultrassonografia em Miami, simplesmente a linda tinha desvirado. Isso é difícil de acontecer, mas não é impossível e aconteceu comigo. Ela desvirou e sentou. Contratei uma doula aqui, ela me ajudou muito. Se eu tivesse parto normal, ela ia ser minha doula. Só que como foi cesariana, tentamos fazer de tudo para a Zuri desvirar, só que a linda não queria", pontuou.

Brunna Gonçalves falou sobre seu incômodo após dar à luz. "Um parto normal, natural de uma criança pélvica é muito perigoso. Sobre a cesárea: está me limitando muito. Não consigo fazer muitas coisas sozinhas, tipo deitar na cama até consigo, mas se fizer esforço, queima a cirurgia, se ando muito tempo, queima também. Está me limitando muito e isso me irrita muito. Para ir ao banheiro é um caos, mas estou com uma rede de apoio maravilhosa."