Bruna Lombardi sobre sexo e monogamia com Riccelli: 'Liberdade'

Bruna Lombardi, 72, comenta sobre sexo, casamento com Carlos Alberto Riccelli, princípio de Burnout e mudança para os Estados Unidos por causa do filho.

O que aconteceu

Atriz abriu o jogo sobre sua intimidade. "Sexo é fundamental, sempre gostei, porque é relacionado à liberdade. Nunca cobicei homens pelo físico e aparência, priorizo a sensibilidade. Transar com quem você ama e confia traz novas descobertas. Com o tempo, isso evolui", pontuou ao Ela, do Globo.

Casada com Riccelli há 48 anos, falou sobre a monogamia no relacionamento. "Nunca vivemos outros acordos, mas também nunca disse que não estamos abertos. Temos um diálogo profundo, respeitamos os nossos sentimentos. Uma relação legal é baseada na independência", refletiu.

Artista revelou que rotina pesada quase a levou a um burnout. "Estava fazendo muitas palestras, pegando aviões toda semana e preparando o livro. Tive dores de estômago, não conseguia engolir. Fiquei internada, fiz exames. Era fadiga. Tenho tentado mudar o modus operandi e encontrar equilíbrio", indicou.

Bruna Lombardi comentou sobre mudança para Los Angeles. "Privilegiei a vida pessoal ao trabalho. Prova maior disso é que no auge da carreira falei: 'Vou embora'. Kim era pequeno, eu fazia novela e não queria um assédio violento em cima dele. Fui para Los Angeles estudar. Precisava achar outros lugares, descobrir outras coisas de que gostava."