Briga judicial em caso Baldoni abala amizade de Blake Lively e Taylor Swift

A briga judicial de Blake Lively, 37, e Justin Baldoni, 41, teria abalado as amizades da atriz com Taylor Swift, 35, e outras famosas.

O que aconteceu

Os fãs especulam que o clã das artistas com Gigi Hadid, Cara Delevingne e Karlie Kloss estaria em crise e sendo forçado a escolher um lado. De acordo com o Daily Mail, Blake teria ameaçado vazar mensagens da cantora caso ela não publicasse um comunicado a seu favor em meio a briga com o par romântico de 'É Assim que Acaba'.

Os internautas estão ansiosos para a famosa festa de 4 de julho feita por Taylor, que normalmente reúne as amigas e outras celebridades.

Taylor Swift será chamada como testemunha no julgamento do caso, marcado para março de 2026. A informação foi confirmada pela revista People e o portal TMZ, que tiveram acesso aos documentos que envolvem a intimação dela.

O envolvimento de Swift no caso teria, inclusive, abalado a amizade de longa data dela com Blake Lively. A cantora teria se sentido usada pela atriz e optado por deixá-la de fora da lista de convidados de sua suíte no Super Bowl, em fevereiro deste ano.