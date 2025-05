Áustria leva seu terceiro prêmio do Eurovision com a música Wasted Love, de JJ

Por John Revill

BASEL, SUÍÇA (Reuters) - A Áustria venceu o Festival Eurovision 2025 na cidade anfitriã suíça de Basileia no sábado, na primeira vitória do país desde que a drag queen barbada Conchita Wurst venceu em 2014.

O cantor de ópera JJ venceu, à frente do israelense Yuval Raphael, sobrevivente dos ataques de 7 de outubro, que cantou "New Day Will Rise" na competição musical, que foi assistida por mais de 160 milhões de pessoas.

A vitória foi a terceira da Áustria na competição, após o sucesso de Conchita e a vitória de Udo Juergens em 1966.

JJ, de 24 anos, um cantor de ópera contratenor de Viena, combinou elementos de ópera, techno e técnicas de soprano em sua música Wasted Love, conquistando os corações dos jurados profissionais e dos eleitores por telefone.

"Isso é absolutamente insano. Meus sonhos se tornaram realidade", disse o cantor, cujo nome verdadeiro é Johannes Pietsch. "É algo de outro mundo."

Ao chegar à final, o filipino-austríaco era o segundo favorito, atrás do trio de comediantes suecos KAJ, cuja música que exaltava a alegria das saunas era a favorita nas casas de apostas antes de terminar em quarto lugar.

A Suíça, anfitriã depois que o rapper e cantor suíço Nemo venceu o concurso do ano passado em Malmo, na Suécia, ficou em 10º lugar.

JJ disse que queria dar aos ouvintes uma visão de seus pensamentos mais profundos quando escreveu a música e que estava feliz por ela ter repercutido entre tantos fãs.

"Não há amor desperdiçado. O amor nunca é desperdiçado. Há tanto amor que podemos espalhar por aí e devemos usar o amor como a força mais forte do planeta Terra", acrescentou.