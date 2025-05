Anttónia esteve presente na 78ª edição do Festival de Cannes neste domingo (18) e esbanjou luxo com o visual.

O que aconteceu

Na primeira aparição no evento, a filha de Gloria Pires escolheu um vestido escultural com modelagem arquitetônica de Pierre Cardin, apresentado no último desfile Fall/Winter 2025-26 da grife francesa. A atriz marcou presença na estreia t do novo filme do cineasta Wes Anderson, 'The Phoenician Scheme'.

Para completar o look, Anttónia apostou nas joias da marca italiana Pomellato, feitas em tanzanita e diamantes, avaliadas em torno de R$ 800 mil. "Estou muito feliz em participar pela primeira vez do Festival de Cannes, principalmente por poder assistir a esta estreia tão esperada. Adoro os filmes do Wes Anderson e tenho certeza de que este será mais uma obra-prima do diretor", disse ela.

Este foi o segundo compromisso da artista em Cannes nesta temporada. No último sábado (17), ela representou o Brasil em um evento da Forbes França em parceria com a Hith.

Anttónia, filha de Gloria Pires, vai a Cannes com joias de R$ 800 mil Imagem: Victor Telles

