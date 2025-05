'Vale Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 19/5 a 24/5

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 19 de maio

Renato e Leila disfarçam a proximidade diante da reação de Solange. Laís e Cecília acolhem Sarita. Poliana diz a Aldeíde que não sabe o motivo da separação de Raquel e Ivan. Fátima descobre que Ivan estará presente no campeonato de xadrez na casa de Celina. Raquel avisa a Ivan que Marco Aurélio sabe que os dólares estão com eles. Heleninha fica feliz ao saber que Ivan não está mais namorando. Solange conta a Sardinha que viu Renato com Leila. Raquel conta a Poliana que Ivan roubou um milhão de dólares. Raquel chega para falar com Ivan no momento em que Heleninha aguarda o executivo na portaria.

Terça-feira, 20 de maio

Raquel fica arrasada ao ver Ivan no carro de Heleninha. Maria de Fátima e César são chamados para uma campanha da Tomorrow. Aldeíde vê Ivan próximo a Heleninha e deduz que os dois estão juntos. Laís se preocupa com o trabalho de Cecília. Solange sugere que Renato assuma o relacionamento com Leila. Ivan procura Raquel para dizer que não está com Heleninha e que ela se arrependerá de acusá-lo de roubo. Afonso toma uma decisão depois que Odete não aprova as propostas que ele recomendou para a TCA. Odete acusa Afonso de vazar informações da TCA.

Quarta-feira, 21 de maio

Afonso enfrenta Odete. César deixa Maria de Fátima trancada no apartamento para prejudicá-la em um trabalho, e ela aciona um chaveiro. Celina pergunta a Afonso se foi o sobrinho quem vazou as informações da TCA. Luciano incentiva Ivan a namorar Heleninha. Raquel vê a foto de Ivan com Heleninha em um site e fica arrasada. Leila não resiste à sedução de Renato. Odete avisa a Maria de Fátima que já sabe o que fazer para separar Afonso de Solange. Maria de Fátima encontra César numa festa com Olavo, e os dois acabam se reconciliando. Marco Aurélio registra a presença de Leila em sua casa com Renato. Ao ver Marco Aurélio com o resultado da investigação sobre o vazamento das informações da TCA, Odete pergunta ao executivo se Afonso foi o responsável.

Quinta-feira, 22 de maio

Bartolomeu avisa a Raquel que um crítico de gastronomia visitará o restaurante. Maria de Fátima recebe um anel de compromisso de César. Afonso decide não trabalhar mais na TCA. Poliana, Raquel e Gilda comemoram seu restaurante cinco estrelas. Odete contrata Igor, o mesmo personal trainer de Afonso. Renato avisa a Solange que Odete se vingará de Afonso por trabalhar para outra empresa. Igor pede que Odete não conte a Afonso sobre os dois. Afonso ofende Odete. Odete desmaia, e Eugênio e a família a socorrem.

Sexta-feira, 23 de maio

Celina pede que Afonso e Heleninha aceitem Odete como ela é. Odete abraça Afonso. Solange convida Raquel para participar de uma campanha de empreendedorismo. Marco Aurélio demonstra preocupação com a integridade de Cecília. Renato se nega a atender a um pedido de Odete. Laís e Cecília buscam Sarita. Raquel tranquiliza Maria de Fátima, dizendo que não contará a Solange que é sua mãe. Odete conta a Maria de Fátima que conseguiu um trabalho para afastar Solange do Brasil por quatro meses. Solange conta a Afonso sobre o novo trabalho.

Sábado, 24 de maio

Afonso se entristece, mas celebra a oportunidade de Solange. Heleninha comenta com Eugênio sobre seu medo de falar em público. Renato pergunta a Odete se foi ela quem arrumou o trabalho para Solange. André avisa à família que viajará com Tiago e o pessoal da hípica. Heleninha e Ivan se encontram. Solange parte para a Espanha. Maria de Fátima arma para se aproximar de Afonso. Vasco perde o dinheiro da pensão do filho no jogo. Sardinha nota que Raquel tem o mesmo sobrenome de Maria de Fátima.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.