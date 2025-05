Tramontina diz que desistiu de visitar irmã nos EUA por medo de Trump

Carlos Tramontina, 69, revelou que desistiu de visitar a irmã que mora nos Estados Unidos por temer a política migratória adotada por Donald Trump, que tem sido repressivo em relação a imigrantes, sobretudo latino-americanos.

O que aconteceu

Tramontina explicou que a irmã mora há muitos anos no país norte-americano, tem green card, que é um visto permanente para morar no país, mas ressaltou que o governo tem "mandado embora pessoas com green card que fizeram críticas ou se posicionaram" de forma crítica a Trump. "Eu avisei a minha que tem green card e que mora nos EUA há muitos anos com toda a família que, me desculpe, mas esses próximos três anos eu não vou visitá-la", declarou no podcast Flow News.

O apresentadora afirmou que não vai arriscar a própria segurança em uma viagem aos Estados Unidos. "Não vou correr o risco o risco de encontrar um truculento [no serviço de] imigração que olha para a minha cara e fala: 'você vai visitar sua irmã? Você quer é ficar no nosso país, você não vai entrar aqui', o que é o de menos. Não vou correr esse risco".

Carlos Tramontina ficou conhecido em todo o país por apresentar jornais da Globo. Ele deixou a emissora em 2022, passou pela CNN Brasil e atualmente trabalha com a internet.