Tainá Castro faz 'teste de fidelidade' em celular do marido, Éder Militão

A influenciadora Tainá Castro postou um vídeo com o marido, o jogador Éder Militão, em que aparece "investigando" o celular dele.

O que aconteceu

A influencer investigou o algoritmo do futebolista nas redes sociais, em uma espécie de "teste de fidelidade". Ao abrir as redes sociais de Militão, ela rolou o feed do jogador em busca de conteúdos picantes ou fotos de outras mulheres, mas não encontrou nada.

O "teste de fidelidade" consiste em verificar quais seriam os conteúdos a que parceiro mais assiste, com base no que é sugerido a ele pela plataforma. A influenciadora procurou tanto no Instagram, na aba "explorar", onde só achou conteúdo de carros, futebol e outros produtos, quanto no TikTok, onde viu só vídeos de humor e notícias.

Tainá Castro só se assustou uma vez com um vídeo de uma mulher loira. No entanto, após assistir mais um pouco, a influencer percebeu que era uma notícia de um possível assassinato e passou rapidamente o conteúdo, enquanto Militão dizia: "Só tem notícia!".

"Você sabe que venceu quando...". No vídeo, postado no TikTok de Castro, a influencer elogiou e encheu seu marido de beijos após "investigar" suas redes.