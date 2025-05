Solange Frazão: 'Modéstia à parte, mantenho a mesma forma física de 1998'

Solange Frazão, 62, ficou nacionalmente conhecida por dar aulas de ginástica na TV e estampar capas de revista. Hoje, a personal trainer celebra a maturidade mantendo a aparência física que a consagrou —fato que desperta curiosidade entre os fãs.

Manter a forma física ao longo dos anos é fruto de uma rotina rigorosa, explica a 1ª musa fitness do Brasil. Ela pratica exercícios físicos diariamente, segue uma alimentação regrada e busca descanso de qualidade. A minha rotina não muda tanto desde sempre. Acredito que o grande segredo é a rotina, a constância, a disciplina e muito foco e determinação.

Profissionalmente me sinto muitíssimo valorizada pelas empresas e marcas. Talvez pelo tempo de credibilidade. Afinal, eu iniciei meus trabalhos em 1998 na televisão e nas capas das melhores revistas de boa forma e, modéstia à parte, continuo com a mesma forma física desde então até hoje.

Solange começou a ganhar destaque como personal nos anos 1990 Imagem: Reprodução/Instagram/@solangefrazaooficial

Além do cuidado com o corpo, a mente e o espírito também recebem atenção. "Além deste tripé, cuido com muito carinho do meu emocional e do meu espiritual. Dentro da minha rotina tem momentos de descanso para meditação, momentos de oração e respiração".

Para ela, os treinos e a alimentação são um investimento no futuro, uma "poupança da longevidade". A dieta prioriza alimentos naturais e coloridos, mantendo distância de doces, frituras, farinhas, refrigerantes, álcool e enlatados. Ciente das mudanças do corpo com a idade, ela também recorre à suplementação.

Acredito que cada fase das nossas vidas tem uma forma de absorção de nutrientes. Sei que nesta fase que estou já não tenho a mesma absorção. Por isso, faço uma suplementação bastante regrada para um resultado especial. Somos resultado de tudo que escolhemos.

A motivação para todo esse empenho é clara: a família. Solange expressa o desejo de viver muito para estar presente na vida dos netos e, quem sabe, dos bisnetos. "Amo a vida e quero viver bastante e acompanhar o crescimento dos meus cinco netos e, quem sabe, bisnetos", diz ela, completando: "Por isso quando me perguntam o que me motiva a ter tanta saúde? Minha família! Meus pais, filhos, netos".

Carreira na TV

Solange Frazão acumula trabalhos na televisão Imagem: Arquivo Pessoal/Solange Frazão

Solange começou a ganhar destaque como personal trainer, nos anos 1990, quando aproveitou uma participação no Programa da Hebe (SBT) para manifestar um antigo sonho: apresentar um programa de televisão. Na época, bastou compartilhar um telefone de contato ao vivo para que os primeiros convites começassem a surgir.

Foi um escândalo. Veio a capa da revista Boa Forma, um monte de coisa. Muitas revistas, entrevistas e o programa da Rede Mulher.

A apresentadora também passou por Band TV, Rede 21 e Rede TV!. No SBT, ela integrou o elenco da terceira edição do reality show Casa dos Artistas —sucesso de audiência no início dos anos 2000.

Hoje, com mais de 990 mil seguidores só no Instagram, ela compartilha conhecimento como mentora e palestrante, além de ter a própria linha de produtos e participar de campanhas publicitárias.