Sem 'O Poderoso Chefão', Sofia Coppola elege 10 melhores filmes da história

Vencedora do Oscar por "Encontros e Desencontros" (2003), Sofia Coppola, 54, estreou na direção em "As Virgens Suicidas" (1999), mas também acumula trabalhos no currículo como atriz, produtora e roteirista. Conhecida por seu estilo delicado de dirigir, ela é filha do aclamado cineasta Francis Ford Coppola (diretor de 'O Poderoso Chefão), e revelou à revista Sight and Sound, em 2022, seus dez filmes prediletos.

1. "Amor à Flor da Pele" (2000), de Wong Kar Wai

Drama romântico ambientado na Hong Kong dos anos 1960. Acompanha Chow Mo-wan (Tony Leung) e Su Li-zhen (Maggie Cheung), vizinhos que descobrem que seus respectivos cônjuges estão tendo um caso. Unidos pela dor da traição, eles desenvolvem uma relação delicada e contida. O filme é conhecido pela estética marcante e pela direção sensível de Wong Kar Wai. Foi premiado em Cannes e aclamado mundialmente. Disponível no MUBI.

'Amor à Flor da Pele' (2000) - Wong Kar Wai Imagem: Divulgação

2. - 'Um Lugar ao Sol' (1951), de George Stevens

George Eastman (Montgomery Clift) busca ascensão social ao se envolver com a bela Angela (Elizabeth Taylor). Porém, vê sua vida ruir ao engravidar sua namorada operária. Um clássico do melodrama norte-americano, o filme conquistou seis Oscars, incluindo o de Melhor Direção para George Stevens e Melhor Roteiro. Disponível no Looke.

Cena do filme 'Um Lugar ao Sol' Imagem: Divulgação

3. 'O Rapaz que Partia Corações', de Elaine May (1972)

Esta comédia amarga acompanha Lenny (Charles Grodin). O protagonista é um recém-casado que, durante a lua de mel, se apaixona por outra mulher. Dirigido por Elaine May, o filme explora o egoísmo masculino com ironia e inteligência. Foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante (Eddie Albert) e Atriz Coadjuvante (Jeannie Berlin), mas não levou a estatueta. Há um remake estrelado por Ben Stiller, chamado "Antes Só do que Mal Casado" aqui no Brasil. Não disponível no streaming.

Cena do filme 'O Rapaz Que Partia Corações' Imagem: Divulgação

4. 'O Selvagem da Motocicleta' (1983), de Francis Ford Coppola

Em um estilo visual ousado em preto e branco, Coppola adapta o romance juvenil de S.E. Hinton sobre dois irmãos. São eles: Rusty James (Matt Dillon), um delinquente em busca de propósito, e o enigmático Motorcycle Boy (Mickey Rourke). Apesar de não ter vencido o Oscar, o filme foi elogiado por sua estética e trilha sonora atmosférica de Stewart Copeland. Disponível para aluguel no Prime Video e no Apple+.

Cena do filme 'O Selvagem de Motocicleta' Imagem: Divulgação

5. 'O Piano' (1992), de Jane Campion

Ambientado na Nova Zelândia do século 19, o filme conta a história de Ada (Holly Hunter). Trata-se de uma mulher muda que se comunica por meio de seu piano e, ao ser prometida em casamento, enfrenta conflitos culturais e emocionais. Ganhou três Oscars, incluindo Melhor Atriz (Holly Hunter), Atriz Coadjuvante (Anna Paquin) e Roteiro Original. Jane Campion foi indicada a Melhor Direção, sendo uma das primeiras mulheres a alcançar esse feito. Não disponível no streaming.

Anna Paquin em cena no filme "O Piano" (1993) Imagem: Divulgação

6. 'A Noite' (1961), de Michelangelo Antonioni

Consiste em uma reflexão sobre o vazio existencial da classe média italiana. No longa, um casal (interpretado por Marcello Mastroianni e Jeanne Moreau) passa um dia em crise enquanto confronta o desgaste do relacionamento. Dirigido por Michelangelo Antonioni, é considerado uma obra-prima do cinema moderno. Ganhou o Urso de Ouro em Berlim. Disponível no Arte1.

Cena do filme 'A Noite' Imagem: Divulgação

7. 'Purple Rain' (1984), de Albert Magnoli

Filme que mescla drama e musical, é estrelado por Prince em uma versão ficcional de sua própria vida. Retrata a jornada de um jovem músico tentando lidar com seus traumas familiares e rivalidades profissionais. O filme ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original, e a performance de Prince, considerado o príncipe do pop, se tornou ainda mais icônica. Disponível para aluguel no Prime Video, Apple+, YouTube e Google Play Filmes.

Prince em cena de "Purple Rain" Imagem: Reprodução

8. 'Relax' (1985), de Albert Brooks

Albert Brooks dirige e protagoniza esta comédia ácida ao lado de Julie Hagerty. Retrata a vida de um casal que decide abandonar o mundo corporativo e cruzar os Estados Unidos em busca de liberdade - mas acaba em situações tragicômicas. A sátira social dirigida por Brooks virou cult, mas é pouco conhecido no Brasil. Não disponível no streaming.

Cena do filme 'Relax' Imagem: Divulgação

9. 'Os Sete Samurais' (1954), de Akira Kurosawa

Neste épico japonês, sete samurais são contratados por camponeses para defender sua vila de bandidos. Com direção do aclamado Kurosawa, o filme influenciou inúmeras produções, incluindo "Os Sete Homens e um Destino". Foi indicado a dois Oscars, incluindo Melhor Direção de Arte e Figurino, mas não venceu. Não disponível no streaming.

Filme 'Os Sete Samurais' (1954) Imagem: Divulgação/PlanoCritico

10. 'Bugsy Malone: Quando as Metralhadoras Cospem' (1976), de Alan Parker

Consiste em uma paródia de filmes de gângsteres estrelada inteiramente por crianças. Interpretados por Jodie Foster e Scott Baio, além de outros atores, os pequenos usam armas que atiram torta de creme. Dirigido por Alan Parker, é uma mistura única de musical e comédia. Recebeu prêmios no BAFTA e se tornou um cult entre cinéfilos. Não disponível no streaming.